Россия обязала YouTube платить по 100 тысяч рублей в день до разблокировки каналов телекомпании «Звезда»

В целом, суд обязал структуры Google восстановить «Звезде» доступ к аккаунту и 12 YouTube-каналам – «Телеканал "Звезда"», «Сегодня утром», «Секретная папка» и др. Если компания этого не сделает, то ей будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза, пока не достигнет размера в 1 млрд рублей.

Если же каналы не будут разблокированы и через девять месяцев, начисление штрафа возобновится по той же схеме, но уже без ограничения предельной суммы.