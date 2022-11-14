19:07, 14 ноября 2022
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Россия обязала YouTube платить по 100 тысяч рублей в день до разблокировки каналов телекомпании «Звезда»Либо восстановить доступ
Арбитражный суд Москвы обязал Google платить телекомпании «Звезда» по 100 тысяч рублей в день до тех пор, пока не будет разблокирован её канал.
В целом, суд обязал структуры Google восстановить «Звезде» доступ к аккаунту и 12 YouTube-каналам – «Телеканал "Звезда"», «Сегодня утром», «Секретная папка» и др. Если компания этого не сделает, то ей будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день. Еженедельно сумма будет увеличиваться в два раза, пока не достигнет размера в 1 млрд рублей.
Если же каналы не будут разблокированы и через девять месяцев, начисление штрафа возобновится по той же схеме, но уже без ограничения предельной суммы.