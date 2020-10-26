Россия обяжет интернет-магазины принимать наличные

В целом, поправки обозначают недопустимые условия договора купли-продажи, которые могут ущемить права покупателей. К таким условиям относится невозможность выбрать способ оплаты покупок. В Роспотребнадзоре считают, что клиент не обязан иметь банковскую карту, поэтому у него должна быть возможность оплатить товар наличными.

В Ассоциации компаний интернет-торговли же утверждают, что многие товары и услуги, которые приобретаются в сети, вообще не могут быть оплачены наличными. Ассоциация считает, что Роспотребнадзор пытается искусственно навязывать наличный способ оплаты.

Председатель Союза потребителей тоже заявил, что данная мера нецелесообразна. Если Россия будет требовать наличную оплату в интернет-магазинах, то россиянам придётся отказаться от услуг некоторых зарубежных площадок.