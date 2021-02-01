Россия обяжет сайты публиковать социальную рекламу по квоте

Об этом пишет издание «Коммерсант», которое ознакомилось с проектом поправок к закону «О рекламе». По нему сайты должны будут до 5% от рекламного времени или площадей отдавать под социальную рекламу.

По проекту, Минцифры должно будет выбрать единого оператора соцрекламы в интернете. Если владельцы сайтов, например, Яндекс или Mail.ru Group не будут выполнять требования закона, то они и распространители рекламы «могут подвергаться ограничению деятельности».

Источники считают, что единым оператором соцрекламы может стать Институт развития интернета ИРИ, одним из учредителей которого является правительство России.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что «идея звучит как правильная, но по факту получится ещё одно направление трат денег налогоплательщиков». А сайты в то же время могут потерять часть доходов от коммерческой рекламы.

Исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер рассказал Ferra.ru, зачем нужен такой законопроект. По его словам, необходимость обусловлена в том числе пандемией, во время которой значительно выросло количество социально значимых проектов в интернете. Эти проекты делали сами IT-гиганты, поэтому игрокам рынка нужно иметь одинаковый объём трафика, который будет использоваться при возникновении кризисных ситуаций для освещения актуальной повестки дня и социальной рекламы.

Также Цыпер уточнил, что компании, подписав меморандум с ИРИ, показали готовность вступать в диалог с партнёрами и даже конкурентами по вопросам предоставления площадок для социально значимых проектов. Важно, что этот меморандум — документ свободного волеизъявления.