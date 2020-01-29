Наука и технологии
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Россия обзавелась ещё одним носителем для гиперзвуковых ракет
Теперь у «Панциря» есть такая ракета
В России зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» стал носителем гиперзвуковой ракеты.
Об этом сообщил главный конструктор системы из Конструкторского бюро приборостроения Шипунова. По его словам, «Панцирь» получает две ракеты, одна из них — гиперзвуковая. Последняя, кстати, была создана недавно.
Отмечается, что данная ракета не имеет головки самонаведения, поскольку она снизила бы скорость оружия. Вместо этого задачу наведения ракеты на цель решает система телеуправления с боевой машины.
Кроме того, для «Панциря» сейчас создаются недорогие малогабаритные ракеты для уничтожения небольших беспилотников в ближней зоне (пять-семь километров).
Главный конструктор также напомнил, что к настоящему времени «Панцирь» в Сирии и «других регионах» уже уничтожил около сотни беспилотников.