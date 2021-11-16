Наука и технологии
Сегодня в 17:09
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Россия официально признала подрыв собственного спутника

Сказала, что сделала это из-за амбиций США в космосе
Сегодня Космическое командование США заявило, что Россия во время испытания противоспутниковых систем сбила собственный спутник. Теперь Минобороны РФ официально подтвердило это.
Россия официально признала подрыв собственного спутника

Ведомство сообщило, что во время испытаний был успешно поражён недействующий российский космический аппарат. В Минобороны подчеркнули, что главной целью новой стратегии по космосу США является «создание комплексного военного преимущества в космосе». Именно поэтому Россия укрепляет свою обороноспособность в космосе.

Как пишет ТАСС, был уничтожен «Целина-Д», который находился на орбите с 1982 года. В Минобороны заявили, что образовавшиеся фрагменты спутника не несут угрозы Международной космической станции (МКС) и другим аппаратам. Эти фрагменты внесли в каталог отечественной системы контроля космического пространства. Их будут сопровождать до прекращения их существования.

В Минобороны также сказали, что ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.

Источник: ТАСС
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