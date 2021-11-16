Россия официально признала подрыв собственного спутника

Ведомство сообщило, что во время испытаний был успешно поражён недействующий российский космический аппарат. В Минобороны подчеркнули, что главной целью новой стратегии по космосу США является «создание комплексного военного преимущества в космосе». Именно поэтому Россия укрепляет свою обороноспособность в космосе.

Как пишет ТАСС, был уничтожен «Целина-Д», который находился на орбите с 1982 года. В Минобороны заявили, что образовавшиеся фрагменты спутника не несут угрозы Международной космической станции (МКС) и другим аппаратам. Эти фрагменты внесли в каталог отечественной системы контроля космического пространства. Их будут сопровождать до прекращения их существования.

В Минобороны также сказали, что ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией.