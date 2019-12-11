Россия оказалась на дне рейтинга по борьбе с глобальным потеплением

Составители индекса оценивали действия стран по 14 параметрам, разделённым на четыре категории: «Выбросы парниковых газов», «Возобновляемая энергетика», «Использование энергии» и «Климатическая политика». По всем этим категориям показатели России были определены как «низкие» или «очень низкие».

Также Российская Федерация показала худший результат среди стран G20 в сфере развития возобновляемой энергии. У государства практически нет таких источников энергии, и оно не планирует интенсивно развивать их.

Кроме того, Россия до сих пор не выработала стратегию по борьбе с выбросами парниковых газов, рассчитанную до 2050 года, и не предпринимает шаги по постепенному отказу от ископаемого топлива. Наоборот в стране постоянно идёт разработка новых месторождений.

Интересно, что первые три места в индексе оказались пустыми, так как ни одна страна ещё не соответствует всем требованиям. На самом верху списка оказалась Швеция.