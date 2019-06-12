Россия оказалась на дне списка миролюбивых государств

Институт включил в список те 163 страны, в которых проживает 99,7% населения всей планеты. Специалисты оценивали ситуацию в них по следующим критериям: политическая и экономическая стабильность, уровень терроризма и полицейского насилия, участие страны в военных операциях, экспорт оружия, соблюдение прав человека, уровень сплочённости общества.

Интересно, что большинство стран улучшили эти показатели и поднялись в рейтинге миролюбия. В целом, мир сейчас куда более безопасное место, чем это было 10 лет назад.

Первое место в рейтинге заняла Исландия. Вообще, все верхние позиции списка принадлежат странам Европы. На последнем месте расположился Афганистан. Всего на 9 позиций выше находится Россия. США тоже не признали миролюбивой страной, отдав им 128-е место.