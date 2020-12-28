Наука и технологии
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Россия оказалась одной из пяти наименее зависимых от западных сайтов стран
Но половина россиян пользуются YouTube
Научно-технический центр ФГУП «Главный радиочастотный центр» заявил, что Россия входит в пятёрку стран, которые меньше всего зависят от глобальных интернет-платформ. Проблема есть только с YouTube — отечественного аналога ему нет.
Об исследовании «Главного радиочастотного центра» пишет ТАСС. Сообщается, что 57% населения России пользуются YouTube. При этом в стране довольно популярны отечественные поисковик и социальные сети. Поэтому Россия занимает второе место в рейтинге стран, наименее зависимых от глобальных платформ. Сравнение шло среди государств с высокой долей интернет-пользователей.
В частности, авторы исследования анализировали использование соцсети Facebook, поисковика Google, Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах. Целью работы было узнать, насколько западные интернет-платформы, большей частью американские, «проникли в информационные пространства других государств».