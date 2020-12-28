Россия оказалась одной из пяти наименее зависимых от западных сайтов стран

Об исследовании «Главного радиочастотного центра» пишет ТАСС. Сообщается, что 57% населения России пользуются YouTube. При этом в стране довольно популярны отечественные поисковик и социальные сети. Поэтому Россия занимает второе место в рейтинге стран, наименее зависимых от глобальных платформ. Сравнение шло среди государств с высокой долей интернет-пользователей.

В частности, авторы исследования анализировали использование соцсети Facebook, поисковика Google, Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах. Целью работы было узнать, насколько западные интернет-платформы, большей частью американские, «проникли в информационные пространства других государств».