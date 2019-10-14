Россия окончательно перешла на цифровое телевидение

О том, что вся Россия перешла на цифровое телевещание, объявил космонавт Александр Скворцов с борта Международной космической станции (МКС). Он также нажал на специальную кнопку на ноутбуке, символически завершив переход.

На цифровое телевидение сегодня перешли в общей сложности 39 млн россиян. Смотреть его, однако, могут только те, у кого телевизоры поддерживают формат DVB-T2 или специальную цифровую приставку. Сообщается, что малоимущим гражданам с приобретением приставок должны были помочь местные власти.

Тем не менее, по разным оценкам, после отключения аналогового сигнала без телевидения могли остаться до 30% населения страны.