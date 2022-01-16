Россия опередила США по продажам военной авиации

Главными причинами тому эксперты назвали неспособность американских истребителей пятого поколения удержать лидерство из-за технического несовершенства, а также создание Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500. Эти системы могут бороться против большинства типов боевых самолётов.

Авторы также отметили, что США потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса «F», а также много денег. России же понадобится лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала.

Помимо этого авторы указали на развитие российского арсенала сверхзвуковых ракет. Такие ракеты, как утверждается, произвели революцию в контроле над воздушным пространством.