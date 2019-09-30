Россия опробовала мощь ракеты «Тополь-М» ударом по Камчатке

Как видно на записи, проводился пуск ракеты стационарного (шахтного) базирования. Эквивалент боевого блока успешно поразил заданную точку на Камчатском полуострове. Минобороны заявило, что пуск подтвердил лётно-технические характеристики «Тополь-М».

Как рассказал журналистам военный эксперт, подобные испытания необходимо совершать периодически потому, что данная ракетная система стоит на вооружении уже давно. Пуск провели на максимальную дальность, поэтому военным удалось подтвердить точностные характеристики комплекса. Кроме того, это была общая тренировка и тренировка экипажей, которые управляют ракетной системой.