Россия оштрафовала Google на миллионы рублей

Google признали виновной в нескольких административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. СМИ сообщают, что протоколы в отношении Google составили из-за ссылок на посты с «противоправным контентом» и «призывами» к участию в митингах.

Вчера же Google впервые подала иск к Роскомнадзору из-за того, что ведомство требовало удалить ссылки на запрещённый контент. Компания хочет доказать, что ограничение доступа к информационному ресурсу незаконны. На это Роскомнадзор ответил, что готов беседовать с Google в судебном порядке. Позже ведомство заявило, что может замедлить трафик на сервисах компании, если она не будет удалять запрещённый контент.