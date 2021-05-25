Наука и технологии
Сегодня в 16:48
Россия оштрафовала Google на миллионы рублей
А именно на 6 млн
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на 6 млн рублей компанию Google за неудаление запрещённой российским законодательством информации. Вчера Роскомнадзор пригрозил компании за это замедлением трафика.
Google признали виновной в нескольких административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. СМИ сообщают, что протоколы в отношении Google составили из-за ссылок на посты с «противоправным контентом» и «призывами» к участию в митингах.
Вчера же Google впервые подала иск к Роскомнадзору из-за того, что ведомство требовало удалить ссылки на запрещённый контент. Компания хочет доказать, что ограничение доступа к информационному ресурсу незаконны. На это Роскомнадзор ответил, что готов беседовать с Google в судебном порядке. Позже ведомство заявило, что может замедлить трафик на сервисах компании, если она не будет удалять запрещённый контент.