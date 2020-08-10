Россия оштрафовала Google за недостаточную фильтрацию запрещённых сайтов в поиске

Это уже повторное нарушение со стороны Google. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по статье о повторном неисполнении оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен (ч.2.1 ст.13.40 КоАП РФ).

Этот штраф уже третий на счету Google. В первый раз компанию оштрафовали в ноябре 2018 года на 500 тысяч рублей. В июле 2019 года был выписан ещё один штраф на 700 тысяч рублей. Роскомнадзор тогда сообщал, что компания не удалила примерно треть ссылок из реестра запрещённой информации.