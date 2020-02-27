Россия оштрафует Google на 500 тысяч рублей

На сайте ФАС сказано, что комиссия службы признала корпорацию «Google LLC» виновной в нарушении требований Закона о рекламе. Причиной тому стало распространение на сайте www.google.com в августе 2019 года рекламы компании «AB INNOVATIONS LTD». В рекламных объявлениях сообщалось о доходе от инвестиций, а также была размещена ссылка для перехода на сайт компании.

Как оказалось, у «AB INNOVATIONS LTD» отсутствовала лицензия на осуществление финансовой деятельности. Это и стало основанием для подтверждения нарушения Закона о рекламе.

Теперь Google должна устранить соответствующие рекламные материалы. Кроме того, компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.