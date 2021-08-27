Россия оснастит новейший танк «Армата» искусственным интеллектом

По словам Потапова, предприятие уже начало модернизировать «Армату» и внедрять в танк технологии искусственного интеллекта. Что именно будут делать алгоритмы, остаётся неизвестным.

Гендиректор «Уралвагонзавода» также отметил, что новая боевая машина существенно отличается от всех мировых образцов. Она должна будет стать платформой, которую будут развивать не один десяток лет.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов говорил, что алгоритмы искусственного интеллекта у «Арматы» будут отвечать за управление и наведение целей. Однако решение о стрельбе всё равно будет принимать человек. Также ранее сообщалось, что танк Т-14 успешно прошёл испытания в беспилотном варианте.