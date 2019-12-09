Россия отчиталась об усилении ядерной триады

Напомним, ядерная триада включает в себя стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Именно модернизация и создание новых самолётов, по словам Шойгу, укрепило оснащённые ядерным оружием стратегические вооружённые силы России.

Как рассказал министр, в этом году конструкторское бюро «Туполев» заменило устаревшее радиотехническое и навигационное оборудование в самолётах Ту-95МС и усовершенствовало их.

Также Шойгу отметил, что благодаря этому в составе дальней авиации теперь есть запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков.

Напомним, недавно китайские эксперты заявили, что США не планируют атаковать Россию потому, что она владеет ядерной триадой.