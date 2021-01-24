Россия открыла испытания нового боеприпаса

Это 152-мм снаряд, пишет «Военное обозрение». Он относится к управляемому типу осколочно-фугасного боеприпаса 3ОФ95. О его грядущих испытаниях стало известно из сайта государственных закупок РФ.

Боеприпас могут применять артиллерийские орудия «Мста-Б» и «Мста-С», Д-20, «Акация». А ещё, как уточняет СМИ, все орудия, что подходят по калибру. Также боеприпас подходит для межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».

Журналисты узнали, что новое оружие испытают на одном из полигонов Нижегородской области. Боеприпас получит несколько вариантов головок самонаведения, инерциальную и спутниковую системы навигации.

Сейчас Россия в качестве корректируемого артиллерийского боеприпаса применяет «Краснополь».