Россия отложила на несколько лет переход операторов на отечественное оборудование

Россия отложила на несколько лет переход операторов на отечественное оборудованиеДо лучших времён
Госкомиссия по радиочастотам решила отложить на 2025–2028 годы импортозамещение сотового оборудования 4G. Изначально оно должно было пройти в следующем году. Из-за санкций в России просто не могут наладить выпуск отечественного оборудования.
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Ранее комиссия обязала операторов начать использовать исключительно российские базовые станции LTE со следующего года. Однако, как следует из материалов ГКРЧ, из-за санкций и сложностей с разработкой и производством оборудования «операторы столкнулись с невозможностью исполнения указанного условия».
В МегаФоне подтвердили, что на рынке сейчас нет отечественного оборудования, способного полностью импортозаместить зарубежные решения. Поэтому до 2025 года (по крайней мере такие планы) операторы будут использовать существующее оборудование. Можно также закупать новое по сформированным логистическим цепочкам.