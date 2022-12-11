Россия отложила на несколько лет переход операторов на отечественное оборудование

Ранее комиссия обязала операторов начать использовать исключительно российские базовые станции LTE со следующего года. Однако, как следует из материалов ГКРЧ, из-за санкций и сложностей с разработкой и производством оборудования «операторы столкнулись с невозможностью исполнения указанного условия».

В МегаФоне подтвердили, что на рынке сейчас нет отечественного оборудования, способного полностью импортозаместить зарубежные решения. Поэтому до 2025 года (по крайней мере такие планы) операторы будут использовать существующее оборудование. Можно также закупать новое по сформированным логистическим цепочкам.