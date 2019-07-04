Россия отправила две тысячи десантников в Крым для отработки захвата зданий

На полигоне «Опук» отработают десантирование с российских самолётов более чем двух тысяч бойцов. В учениях поучаствуют 40 военно-транспортных самолётов Ил-76.

Сначала десантники сядут в самолёты на двух аэродромах: «Иваново» и «Ульяновск». Затем бойцов доставят в Крым. Они десантируют с малых высот (600-900 метров). Проходить это будет в два параллельных потока, в каждом из которых будет по 20 самолётов на расстоянии в 100 метров.

Как только бойцы окажутся на земле, они отработают захват наземных укреплений условного противника. Ил-76 же будет тренировать посадку «по-афгански».