Специальный спутник оповестил мир юбилее ВДНХ

1 августа малый космический аппарат «ВДНХ-80» передал на Землю звуковой сигнал о юбилее главной выставки страны с текстом «80 лет ВДНХ», а также телеметрию с данными о космической погоде.
Спутник был запущен в качестве попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный 5 июля 2019 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Сеанс связи со спутником состоялся в Центре управления полетами в Калуге.
Отследить сигнал можно и на радиолюбительском диапазоне. Он транслируется на частоте 436.500 MHz MOBITEX 4800bd. Принять сигнал со спутника уже смогли в Красноярске, Саранске, Благовещенске, а также в других странах — от Германии до Эквадора.
Сообщение о юбилее главной выставки страны стало первым, позже за ним последуют сигналы и о других значимых событиях ВДНХ.
1 августа в центре «Космонавтика и авиация» открылась научно-интерактивная зона. Главный экспонат — место оператора связи со спутником «ВДНХ-80». Здесь можно найти монитор с показателями телеметрии, получаемыми со спутника. Позднее появится копия самого аппарата.