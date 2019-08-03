Специальный спутник оповестил мир юбилее ВДНХ

1 августа малый космический аппарат «ВДНХ-80» передал на Землю звуковой сигнал о юбилее главной выставки страны с текстом «80 лет ВДНХ», а также телеметрию с данными о космической погоде.

Спутник был запущен в качестве попутной полезной нагрузки с космодрома Восточный 5 июля 2019 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Сеанс связи со спутником состоялся в Центре управления полетами в Калуге.