Россия отправит к МКС сверхбыстрый грузовой корабль

Как пишет «Коммерсант», информацию о «Прогрессе МС-15» NASA сообщило ещё месяц назад. По сути, скорость кораблю обеспечит особая схема полёта. Это так называемая «сверхбыстрая» двухвитковая схема.

Запуск «Прогресса МС-15» планируется 23 июля. Стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента намечена в 20:47 по московскому времени ±3 минуты. Корабль привезёт на МКС запасы топлива, воды и другие необходимые грузы.

Журналисты напоминают, что в 2019 году «Прогресс МС-12» установил рекорд по времени пути от космодрома до МКС — 3 часа 19 минут.