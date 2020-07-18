Наука и технологии
Сегодня 21:47
Россия отправит к МКС сверхбыстрый грузовой корабль
Доставит грузы меньше чем за 3,5 часа
Роскосмос подтвердил, что Россия отправит к Международной космической станции (МКС) сверхбыстрый грузовой корабль «Прогресс МС-15». Он должен добраться до цели за 3 часа 21 минуту.
Как пишет «Коммерсант», информацию о «Прогрессе МС-15» NASA сообщило ещё месяц назад. По сути, скорость кораблю обеспечит особая схема полёта. Это так называемая «сверхбыстрая» двухвитковая схема.
Запуск «Прогресса МС-15» планируется 23 июля. Стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента намечена в 20:47 по московскому времени ±3 минуты. Корабль привезёт на МКС запасы топлива, воды и другие необходимые грузы.
Журналисты напоминают, что в 2019 году «Прогресс МС-12» установил рекорд по времени пути от космодрома до МКС — 3 часа 19 минут.