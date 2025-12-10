Россия отправит миссию на Венеру для поисков возможной жизни

Опубликовано 10 декабря 2025, 18:301 мин.
Россия отправит миссию на Венеру для поисков возможной жизниГлава РАН назвал цель российской миссии на Венеру
Президент Российской академии наук Геннадий Красников назвал главную цель будущей национальной миссии на Венеру, его слова приводит РИА Новости. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он сообщил, что проект «Венера-Д» будет искать на планете возможные признаки жизни.
Миссия является частью масштабной государственной программы по развитию космической деятельности до 2036 года. Её ключевая задача — обнаружить так называемые «маркеры жизни» — вещества или условия, которые могут указывать на присутствие или прошлое существование живых организмов.
Ранее Красников отмечал, что запуск космического аппарата к Венере запланирован на 2036 год, но может состояться и раньше. Однако в приоритете у России на ближайшее время остаётся лунная программа.