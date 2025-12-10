Россия отправит миссию на Венеру для поисков возможной жизни

Миссия является частью масштабной государственной программы по развитию космической деятельности до 2036 года. Её ключевая задача — обнаружить так называемые «маркеры жизни» — вещества или условия, которые могут указывать на присутствие или прошлое существование живых организмов.

Ранее Красников отмечал, что запуск космического аппарата к Венере запланирован на 2036 год, но может состояться и раньше. Однако в приоритете у России на ближайшее время остаётся лунная программа.