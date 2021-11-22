Наука и технологии
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Россия отправит на границу с Украиной тяжёлые огнемётные системы«Тосочку» и «Солнцепёк»
СМИ сообщили, что Минобороны России намерено до 2027 года сформировать в Южном военном округе три новых батальона с тяжёлыми огнемётами. Они будут состоять из системы «Солнцепёк» на базе танка и новейшей «Тосочки» на колёсном шасси.
Эти системы прикроют юг страны — Кавказ, Крым и границу с Украиной. Кроме того, ТОСы можно будет перебросить на западное стратегическое направление. «Тосочка» на колёсном шасси, например, довольно мобильна.
Считается, что появление трёх новых батальонов с тяжёлыми огнемётными системами повысит огневые возможности группировки в шесть раз по сравнению с нынешним временем.
Издание «Известия» отмечает, что тяжёлые огнемётные системы способны выжигать территорию в сотни и даже тысячи гектар.
Источник: Известия