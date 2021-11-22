Россия отправит на границу с Украиной тяжёлые огнемётные системы

Эти системы прикроют юг страны — Кавказ, Крым и границу с Украиной. Кроме того, ТОСы можно будет перебросить на западное стратегическое направление. «Тосочка» на колёсном шасси, например, довольно мобильна.

Считается, что появление трёх новых батальонов с тяжёлыми огнемётными системами повысит огневые возможности группировки в шесть раз по сравнению с нынешним временем.

Издание «Известия» отмечает, что тяжёлые огнемётные системы способны выжигать территорию в сотни и даже тысячи гектар.