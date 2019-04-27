Россия отправит в космос последнюю ракету совместной разработки с украинцами

Серию «ФГ» заменят «Союзы-2.1а», изготовленные целиком из российских комплектующих. На Байконуре, после того, как груз туда прибудет, останутся две последних ракеты российско-украинской серии. Они выведут пилотируемые корабли на орбиту 20 июля и 25 сентября. С 2020 года вывод кораблей на орбиту будут осуществлять «Союзы-2.1а».

Одна из этих ракет едет на Байконур вместе с последним «Союзом-ФГ». Состав с ракетами прибудет на космодром в понедельник.

Ракета «Союз-ФГ» была создана на базе «Союза-У», которая уже не эксплуатируется. Впервые ракета линейки «ФГ» была запущена 21 мая 2001 года и вывела на орбиту грузовик «Прогресс M1-6». Всего, без учёта грядущих, состоялось 68 запусков ракеты.

«РИА Новости» сообщает, что с прекращением эксплуатации «Союзов-ФГ» российская пилотируемая космонавтика перестаёт быть зависимой от украинских производителей.