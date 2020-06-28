Россия отрепетировала бой с применением «роя» истребителей

Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. Отмечается, что эксперимент проводился в реальных боевых условиях. Но когда и где он состоялся, не раскрывается.

В этом «рое» Су-35 ведут информационный обмен в режиме реального времени. Каждый истребитель автоматически обрабатывает данные как со своих датчиков, так и с чужих.

Источники рассказали журналистам, что использование «роя» значительно повышает эффективность выполнения боевых задач.

Эксперт отметил, что такие эксперименты важны для построения единой информационной системы вооружённых сил. Подобные работы ведутся в США с истребителями F-35. Но пока ни Америка, ни Россия не построили единую информационную систему управления всеми видами войск.