Россия отрепетировала нанесение ракетных ударов на фоне учений НАТО

Учения НАТО Baltops 2020 проходят на Балтике, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Сообщается, что со стороны России тренировку провели войска Балтийского флота в Калининградской области.

На учениях ракетчики отработали скрытный выход в район стрельбы и подготовку стартовых позиций. Затем военные выполнили одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим ракетные комплексы, аэродромы и другие объекты условного противника. После ракетчики отрепетировали задачу выхода из-под возможного ответного удара.

Отмечается, что в тренировках участвовали более 200 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Что касается учений НАТО, то там участвуют около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также примерно три тысячи военнослужащих.