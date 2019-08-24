Россия отрепетировала залповый огонь ракетами с подлодок

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Испытания прошли сегодня. В итоге были запущены баллистические ракеты морского базирования «Синева» с «Тулы» и «Булава» с «Юрия Долгорукого». Располагались подлодки в районе полюса в Северном Ледовитом океане и в акватории Баренцева моря. Ракеты успешно поразили свои цели.

Так Минобороны проверило технические характеристики снарядов и работоспособность систем ракетных комплексов на атомных подводных лодках.

Сообщается, что «Булава» — это трёхступенчатая твердотопливная ракета, способная нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. «Синева» — жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета.