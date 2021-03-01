Россия отстала от всех развитых стран мира по уровню цифровизации

Рейтинг показывает, насколько страна способна создать у себя условия для развития цифровых компаний и для использования технологий традиционными компаниями. Всего оцениваются 115 стран мира.

Возглавили индекс за 2020 года США, Германия и Дания. США вышли в лидеры благодаря лучшей экосистеме знаний, размеру конкурентного рынка и благоприятному правовому регулированию.

Россия же заняла 38 место из 115. С прошлого рейтинга страна потеряла одну позицию. Россию опередили Эстония (27 место), Чехия (29), Польша (31), Словения (32), Венгрия (34) и Литва (35).