Наука и технологии
Сегодня в 13:32
Россия отстала от всех развитых стран мира по уровню цифровизации
США — лидеры рейтинга
Международная страховая компания Euler Hermes составила ежегодный Индекс стран по уровню создаваемых в них возможностей для цифровизации (Enabling Digitalization Index, EDI). Россия в нём оказалась всего лишь на 38 месте, между Таиландом и Кипром.
Рейтинг показывает, насколько страна способна создать у себя условия для развития цифровых компаний и для использования технологий традиционными компаниями. Всего оцениваются 115 стран мира.
Возглавили индекс за 2020 года США, Германия и Дания. США вышли в лидеры благодаря лучшей экосистеме знаний, размеру конкурентного рынка и благоприятному правовому регулированию.
Россия же заняла 38 место из 115. С прошлого рейтинга страна потеряла одну позицию. Россию опередили Эстония (27 место), Чехия (29), Польша (31), Словения (32), Венгрия (34) и Литва (35).