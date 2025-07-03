Россия передала Индии новый фрегат проекта 11 356 Tamal

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что завершение строительства и испытаний корабля показывает готовность компании выполнять сложные военно-морские контракты с учётом современных требований. Фрегат стал примером успешного сотрудничества между Россией и Индией.

На корабле установлено более двадцати систем индийского производства, включая мощный ракетный комплекс BrahMos и радиолокационную станцию для обнаружения и наведения.

Фрегат Tamal прошёл все необходимые испытания перед передачей. Генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Андрей Пучков сообщил, что специалисты компании будут помогать Индии строить ещё два таких корабля на местных верфях. Сейчас ВМС Индии уже используют семь фрегатов проекта 11 356.