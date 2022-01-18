Россия передаст свои корабли для военно-морских учений Китая и Ирана

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Россия передаст свои корабли для военно-морских учений Китая и ИранаОни уже прибыли в Иран
Стало известно, что российские корабли будут участвовать в совместных военно-морских учениях с Военно-морскими силами (ВМС) Китая и Ирана. Суда Тихоокеанского флота уже прибыли в иранский порт Чахбехар.
Сообщается, что в Иране присутствует отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Скоро экипажи кораблей пополнят запасы продовольствия, воды и топлива. В порту также пройдёт совещание представителей официальных делегаций России, Китая и Ирана.
Как пишет «Военное обозрение», военно-морские учения CHIRU пройдут в районе Персидского залива. Иранские, российские и китайские экипажи отработают совместные действия по обеспечению безопасности судоходства и борьбе с пиратами.
Источник: Военное обозрение