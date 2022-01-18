Россия передаст свои корабли для военно-морских учений Китая и Ирана

Сообщается, что в Иране присутствует отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Скоро экипажи кораблей пополнят запасы продовольствия, воды и топлива. В порту также пройдёт совещание представителей официальных делегаций России, Китая и Ирана.

Как пишет «Военное обозрение», военно-морские учения CHIRU пройдут в районе Персидского залива. Иранские, российские и китайские экипажи отработают совместные действия по обеспечению безопасности судоходства и борьбе с пиратами.