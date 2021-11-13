Россия перехватила четыре самолёта-разведчика НАТО за сутки

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Россия перехватила четыре самолёта-разведчика НАТО за суткиНад Чёрным морем
СМИ сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России и силы Черноморского флота за сутки сопроводили сразу четыре самолёта-разведчика НАТО над акваторией Чёрного моря.
Самолёт НАТО были обнаружены с помощью радиолокационных средств ВКС России и сил Черноморского флота за. Всего увидели три патрульных самолёта P-8А «Посейдон» Военно-морских сил (ВМС) США и самолёт-разведчик U-2S ВВС США. Как пишет телеканал «Звезда», последний изучал воздушное пространство Украины и северо-западной части Чёрного моря.
Отмечается, что Россия контролирует и действия американских кораблей в Чёрном море. В этом участвуют суда Черноморского флота: ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».
В Минобороны также сказали, что США и НАТО ведут ничем не спровоцированную военную активность в Черноморском регионе.
Источник: Телеканал «Звезда»