Россия перестанет поставлять патроны в США

США объявили новые санкции против России ещё в августе. Они вступили в силу 7 сентября. По санкциям ограничивается «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Действие этих ограничений рассчитано на год.

Причиной санкций стало отравление Алексея Навального (по требованию Роскомнадзора указываем, что Навальный является учредителем организаций, признанных иноагентами и экстремистскими в России). Чтобы их снять, России нужно доказать, что она отказалась от использования химоружия и возместит ущерб Навальному.

РБК отмечает, что ежегодные поставки патронов российских производителей в США превышают $100 млн. Россия занимала более 21% импорта оружейных патронов в США за 2020 год.