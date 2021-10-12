Россия перестанет поставлять патроны в США

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Россия перестанет поставлять патроны в СШАИз-за санкций
Российские производители патронов для гражданского оружия столкнулись с риском сокращения поставок для крупнейшего рынка — американского. Всё из-за санкций США.
США объявили новые санкции против России ещё в августе. Они вступили в силу 7 сентября. По санкциям ограничивается «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Действие этих ограничений рассчитано на год.
Причиной санкций стало отравление Алексея Навального (по требованию Роскомнадзора указываем, что Навальный является учредителем организаций, признанных иноагентами и экстремистскими в России). Чтобы их снять, России нужно доказать, что она отказалась от использования химоружия и возместит ущерб Навальному.
РБК отмечает, что ежегодные поставки патронов российских производителей в США превышают $100 млн. Россия занимала более 21% импорта оружейных патронов в США за 2020 год.