Россия переведёт подлодки на гиперзвуковое оружие в 2025 году

Наука и технологии
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Россия переведёт подлодки на гиперзвуковое оружие в 2025 годуСведения источника
Источник сообщил журналистам, что новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» для подлодок поступят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. Тогда же появится и их первый штатный носитель атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М «Пермь» изменённой конструкции.
В 2025 году как раз должны будут завершиться государственные испытания «Циркона» для подлодок.
Первые лётно-конструкторские испытания «Циркона» с подводного носителя прошли в октябре 2021 года. В 2024 году они должны возобновиться с подлодки «Пермь» проекта 885М. Она — пятая по счёту в семействе субмарин данного проекта. Всего идёт строительство шести АПЛ проекта 885М.
Сейчас продолжаются испытания «Циркона» в Белом море с фрегата «Адмирал Горшков».
Источник: ТАСС