Россия переведёт подлодки на гиперзвуковое оружие в 2025 году

В 2025 году как раз должны будут завершиться государственные испытания «Циркона» для подлодок.

Первые лётно-конструкторские испытания «Циркона» с подводного носителя прошли в октябре 2021 года. В 2024 году они должны возобновиться с подлодки «Пермь» проекта 885М. Она — пятая по счёту в семействе субмарин данного проекта. Всего идёт строительство шести АПЛ проекта 885М.

Сейчас продолжаются испытания «Циркона» в Белом море с фрегата «Адмирал Горшков».