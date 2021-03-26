Россия перевооружит Западный округ на новые системы залпового огня

Системы «Торнадо-С» способны наносить удары на расстоянии более 100 километров. Кроме того, они могут одним залпом обстреливать несколько разных целей.

Установка «Торнадо-С» сможет заменить сразу целую батарею боевых машин прошлого поколения. Новые реактивные системы залпового огня поступят в 79-ю гвардейскую реактивную артиллерийскую бригаду.

Как пояснил военный эксперт изданию «Известия», «Торнадо-С» — самая современная РСЗО. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения. Для неё также создавали новые дальнобойные снаряды. Они смогли повысить точность поражения целей.