Россия первой в мире напечатала узел двигателя для самолётов

Создать узел удалось при помощи прямого лазерного выращивания — аддитивной технологии. По сути, это разновидность 3D-печати. Благодаря использованию технологии учёным удалось снизить вес заготовки более чем в три раза. Время изготовления тоже сократилось и составило всего 130 часов.

Исследователи также отметили, что это уменьшит производственную себестоимость детали. А это значит, что отечественные авиационные двигатели станут более конкурентоспособны.

Пока учёные создали только внешнее кольцо двигателя ПД-14 из титанового сплава. Испытания подтвердили, что оно получилось точно таким же прочным, как при металлопрокате.