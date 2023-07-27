Россия планирует не просто слетать к Луне, а обосноваться там

Специальный проект «Луна-25. Вернуться, чтобы остаться» рассказывает о планируемой миссии отправки космической станции к Луне с научной целью. Выбор места посадки стал ключевым вопросом, и для этого учёные учитывали множество факторов, чтобы обеспечить безопасное и успешное прилунение станции. В случае успеха Россия станет первой страной, которой удастся мягко посадить аппарат в лунном Заполярье. Станция будет оснащена различными приборами для исследования лунной поверхности и состава грунта, а также для обеспечения надёжной работы.

В настоящее время Луна привлекает внимание всех космических держав, и началась «лунная гонка v. 2.0». В этом проекте также примет участие индийский аппарат Chandrayaan-3. С Южным полюсом Луны связаны большие надежды, и крупнейшие страны планируют отправить свои миссии туда. Приборы, установленные на станции «Луна-25», включают манипуляторный комплекс, который позволит исследователям брать пробы реголита, лазерный масс-анализатор для анализа состава грунта, а также другие приборы для изучения поверхности Луны.

Станция «Луна-25» отличается от своих предшественников герметичным приборным контейнером, который обеспечивает надёжную работу научного оборудования в условиях вакуума. Солнечные батареи будут обеспечивать станцию необходимой электроэнергией, а лунный манипуляторный комплекс позволит исследователям брать образцы реголита. Кроме того, на станции установлены различные камеры и датчики, которые будут передавать информацию на Землю и помогать в научных исследованиях. Весь проект «Луна-25» позволит нам ближе познакомиться с Луной и рассмотреть перспективы дальнейших космических миссий.