Россия побила свой рекорд по безаварийным космическим пускам

Предыдущий рекорд был установлен в 1992-1993 годах. Тогда было 58 подряд успешных космических пусков.

Последняя авария случилась в 2018 году. Тогда пришлось прервать полёт к Международной космической станции (МКС).

За два с половиной года после этого Россия провела 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, шесть — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Российская газета» напомнила, что в СССР рекорд составлял 185 подряд космических пусков. Пока российскому рекорду до этого далеко.