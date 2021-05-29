Наука и технологии
Сегодня в 16:40
Россия побила свой рекорд по безаварийным космическим пускам
Предыдущий был установлен в 1992-1993 годах
Вчера, 28 мая, Россия запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками OneWeb. Этот пуск стал 59-м подряд безаварийным. Таким образом России установила рекорд.
Предыдущий рекорд был установлен в 1992-1993 годах. Тогда было 58 подряд успешных космических пусков.
Последняя авария случилась в 2018 году. Тогда пришлось прервать полёт к Международной космической станции (МКС).
За два с половиной года после этого Россия провела 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, шесть — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане.
«Российская газета» напомнила, что в СССР рекорд составлял 185 подряд космических пусков. Пока российскому рекорду до этого далеко.