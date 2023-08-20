Россия поддержит шесть центров изучения ИИ в 2024 году

Правительство России намерено поддержать шесть исследовательских центров, занимающихся искусственным интеллектом, на период с 2024 по 2026 год. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В стране уже действует более 40 научных организаций, занимающихся исследованиями в этой области, и шесть из них работают в партнёрстве с 26 промышленными компаниями, разрабатывая передовые решения в сфере искусственного интеллекта.

На форуме «Армия-2023», Чернышенко объявил о планах провести второй этап отбора шести исследовательских центров в области искусственного интеллекта до конца текущего года и оказать им государственную поддержку в указанный период. Это позволит государству финансово поддержать 12 центров в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул важность их сотрудничества и работы над актуальными задачами, включая сотрудничество с Министерством обороны.

Чернышенко также отметил, что в настоящее время исследовательские центры активно работают над разработкой различных ИИ-решений, таких как медицинская диагностика, кибербезопасность и комплексное оборудование для нефтегазовых месторождений.