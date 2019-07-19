Россия подготовится к американскому обстрелу из космоса

Об этом пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на источники в оборонном комплексе. Противокосмическая оборона была одним из компонентов системы воздушно-космической обороны Советского союза. Во время «перестройки» развитие систем вооружения для борьбы со спутниками прекратилось. По словам экспертов, США данное направление не бросили.

Недавно Дональд Трамп и вовсе объявил о намерении создать в Пентагоне космическое командование. Поэтому Россия, как пишет «МК», вынуждена принять ответные меры. Для войск противокосмической обороны (ПКО) страна будет готовить и соответствующих специалистов. Например, в Военной академии Воздушно-космической обороны имени Г.К.Жукова в Твери.