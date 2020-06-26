Россия поднимет в небо истребитель «Супер-Сухой»

Это будет первый модернизированный истребитель пятого поколения. Его испытания с полётами начнутся летом 2022 года.

Журналисты рассказали, что в Су-57 заменят гидравлические приводы управляющих поверхностей на электродвигатели. Это должно снизить заметность самолёта для радаров, а также повысить манёвренность и устойчивость. Что интересно, истребитель ещё не приняли на вооружение, но уже составили планы по его обновлению.

В «Известиях» уточнили, что «Супер-Сухой» значительно превзойдёт нынешнюю версию по боевым возможностям. Самолёт оснастят самым современным оборудованием, но принципиальных изменений в его конструкцию вносить не будут. Конструкторские работы и испытательный период планируется завершить в конце 2024 года.