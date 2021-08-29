Россия показала на видео выстрел по китайской ракете

В соревновании российская команда использовала боевые машины Тайфун-ПВО, вышеупомянутые ПЗРК «Игла-С», 12,7-мм пулемёты «Корд» и автоматы АК-12. Другие участники состязаний применяли китайское вооружение — автомат Type-95-1, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и 12,7-мм зенитную пулемётную установку и бронетранспортёр Type-92A.

Зенитчикам предстоит ещё два этапа соревнований, которые пройдут 28 августа (гонка «Взаимодействие») и 1 сентября (гонка «Комбинированная»).