Россия показала на видео выстрел по китайской ракете

Россия показала на видео выстрел по китайской ракетеЭто случилось на соревнованиях
Это был командир подразделения стрелков-зенитчиков, лейтенант Сергей Маёнов. Он стрелял из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла-С». Маёнов смог поразить китайскую ракету-мишень TY-300D, которая имитировала высокоскоростную воздушную цель на высоте 1,5 тысячи метров.
В соревновании российская команда использовала боевые машины Тайфун-ПВО, вышеупомянутые ПЗРК «Игла-С», 12,7-мм пулемёты «Корд» и автоматы АК-12. Другие участники состязаний применяли китайское вооружение — автомат Type-95-1, переносной зенитный ракетный комплекс QW-2 и 12,7-мм зенитную пулемётную установку и бронетранспортёр Type-92A.
Зенитчикам предстоит ещё два этапа соревнований, которые пройдут 28 августа (гонка «Взаимодействие») и 1 сентября (гонка «Комбинированная»).