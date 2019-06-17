Россия показала свою лунную программу

На Луне российские космонавты будут проводить различные эксперименты и научные исследования. В помощь людям на поверхности будут работать автоматические космические корабли.

После первой высадки планируется начать регулярные миссии на Луну и постройку постоянной базы. Эти работы будут выполняться с 2032 по 2035 год. Космонавтам предстоит разместить на поверхности спутника Земли ретрансляторы, энергетические модули и роботизированные системы. Также для строительства базы на Луну будут доставлены строительные машины и крупнотоннажные грузы.

Концепцию ЦНИИмаш представил на международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019», который проходит сейчас в пригороде Парижа.