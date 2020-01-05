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Россия полностью избавится от советских ракетных комплексов в 2024 году
Сейчас доля старых комплексов в войсках составляет 24%
Минобороны России сообщило, что в 2024 году доля современных ракет в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет доведена до 100%. Это значит, что Россия к тому времени полностью избавится от советских комплексов.
«РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», — пишет пресс-служба ведомства.
При этом текущие темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности войск.
В минобороны также отметили, что РВСН занимают ключевое место в ядерной триаде страны. У данного рода войск сегодня сосредоточено около двух третей от общего числа носителей ядерного оружия.
«Интерфакс» напомнил, что в 2019 году доля современных ракетных комплексов в войсках составила 76%.