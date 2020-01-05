Россия полностью избавится от советских ракетных комплексов в 2024 году

«РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», — пишет пресс-служба ведомства.

При этом текущие темпы производства ракетных комплексов стратегического назначения полностью удовлетворяют потребности войск.

В минобороны также отметили, что РВСН занимают ключевое место в ядерной триаде страны. У данного рода войск сегодня сосредоточено около двух третей от общего числа носителей ядерного оружия.

«Интерфакс» напомнил, что в 2019 году доля современных ракетных комплексов в войсках составила 76%.