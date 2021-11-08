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Россия поможет Китаю построить новый боевой вертолёт. Что изготовят российские специалисты

Уже подписан контракт
Стало известно, что Россия подписала контракт с Китаем, по которому будет изготавливать детали для китайского тяжёлого вертолёта.
Россия поможет Китаю построить новый боевой вертолёт. Что изготовят российские специалисты

Об этом пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Вертолётов России» Андрея Богинского.

Отмечается, что переговоры с Китаем шли с 2008 года. В 2016 году стороны подписали межправительственное соглашение во время визита в Пекин. А 25 июня 2021 года наконец был подписан контракт.

Андрей Богинский сообщил, что российские специалисты будут разрабатывать трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему. Всего проект рассчитан примерно на 13 лет.

Сейчас у Китая есть несколько основных боевых вертолётов, среди них CAIC WZ-10 и Harbin Z-19. Первый разработан на основе проекта 941 Российского ОКБ им. Камова. Он был принят на вооружение НОАК в феврале 2011 года.

Источник: РИА Новости
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