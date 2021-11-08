Россия поможет Китаю построить новый боевой вертолёт. Что изготовят российские специалисты

Об этом пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Вертолётов России» Андрея Богинского.

Отмечается, что переговоры с Китаем шли с 2008 года. В 2016 году стороны подписали межправительственное соглашение во время визита в Пекин. А 25 июня 2021 года наконец был подписан контракт.

Андрей Богинский сообщил, что российские специалисты будут разрабатывать трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему. Всего проект рассчитан примерно на 13 лет.

Сейчас у Китая есть несколько основных боевых вертолётов, среди них CAIC WZ-10 и Harbin Z-19. Первый разработан на основе проекта 941 Российского ОКБ им. Камова. Он был принят на вооружение НОАК в феврале 2011 года.