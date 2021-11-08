Россия поможет Китаю построить новый боевой вертолёт. Что изготовят российские специалисты

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Россия поможет Китаю построить новый боевой вертолёт. Что изготовят российские специалистыУже подписан контракт
Стало известно, что Россия подписала контракт с Китаем, по которому будет изготавливать детали для китайского тяжёлого вертолёта.
Об этом пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора «Вертолётов России» Андрея Богинского.
Отмечается, что переговоры с Китаем шли с 2008 года. В 2016 году стороны подписали межправительственное соглашение во время визита в Пекин. А 25 июня 2021 года наконец был подписан контракт.
Андрей Богинский сообщил, что российские специалисты будут разрабатывать трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему. Всего проект рассчитан примерно на 13 лет.
Сейчас у Китая есть несколько основных боевых вертолётов, среди них CAIC WZ-10 и Harbin Z-19. Первый разработан на основе проекта 941 Российского ОКБ им. Камова. Он был принят на вооружение НОАК в феврале 2011 года.
Источник: РИА Новости