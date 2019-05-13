Россия поможет Японии бороться с последствиями катастрофы на Фукусиме

Напомним, 11 марта 2011 года на «Фукусима-1» произошла авария, в ходе которой оказались расплавлены активные зоны реакторов и взорвался водород на трёх энергоблоках. Авария произошла из-за мощного землетрясения, которое вывело из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

Теперь сотрудники «Росатома» будут проводить научные исследования по созданию системы сбора пыли от обломков расплавленного ядерного топлива. Сначала исследователи изучат характер той пыли, а затем найдут способ устранять её. Результаты их работ будут использованы в рамках проекта ликвидации последствий аварии.