Россия попросила зарубежную соцсеть объясниться за блокировку российских аккаунтов

«РИА Новости» сообщает, что в Роскомнадзор поступила информация об ограничении доступа к указанным выше аккаунтам, а также к странице Россотрудничества.

Из-за этого ведомство направило письмо в адрес директора Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В письме Роскомнадзор пишет, что действия руководства соцсети вызывают недоумение, а их причины остаются неизвестными. По словам представителей российского ведомства, публикации данных аккаунтов не содержат какой-либо противоправной и опасной информации. Роскомнадзор считает ситуацию ограничением свободы распространения информации.