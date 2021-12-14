Наука и технологии
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Россия поставит на границе «санитарный щит»Для защиты от эпидемий
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с января 2022 года начнётся установка автоматизированных систем пропуска пассажиров и устройств для считывания данных о них на границе России. Это всё назвали «санитарным щитом». Утверждается, что должно спасти от эпидемий.
С января 2022 года мы начинаем реализацию федерального проекта «Санитарный щит», в рамках которого 99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных о прибывающих на территорию Российской Федерации
Татьяна Голикова
Вице-премьер
Поясняется, что такая система должна будет сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий. Ранее Мишустин также утвердил положение о создании в России федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.
На создание «санитарного щита» до 2024 года будет потрачено 30 млрд рублей. О необходимости создать «щит» в апреле говорил президент Владимир Путин.
Источник: РБК