Россия поставит на границе «санитарный щит»

Поясняется, что такая система должна будет сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий. Ранее Мишустин также утвердил положение о создании в России федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.

На создание «санитарного щита» до 2024 года будет потрачено 30 млрд рублей. О необходимости создать «щит» в апреле говорил президент Владимир Путин.