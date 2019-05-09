Россия построит 12 фрегатов, способных нести по 48 ракет

Как сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли, Военно-морской флот России получит фрегаты в своё распоряжение через 8 лет. К концу текущего года должен быть уже разработан технический проект на корабль, который будет весить 7 тысяч тонн и сможет нести на борту 48 ракет. Всего таких фрегатов будет построено 12 штук.

Кроме того, корабли будут оснащены зенитным комплексом «Полимент-Редут» со 100 ракетами, противолодочным и торпедным вооружением.

На сегодняшний день в строю находится только один фрегат — «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из восьми кораблей проекта 22350М.