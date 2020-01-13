Россия построит новый авианосец на основе советского проекта

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в судостроительной отрасли. Разработчики нового авианосца применят технический проект, а также документацию, по которой в конце 80-х и начале 90-х годов велась постройка «Ульяновска». Кроме того, создатели учтут опыт практической эксплуатации «Адмирала Кузнецова», в том числе его боевое применение в Сирии.

Источники также сообщили, что Военно-морской флот (ВМФ) России ещё не выдал тактико-техническое задание на новый авианосец. Работа над заданием должна завершиться в этом году. Затем оно поступит в Объединённую судостроительную корпорацию.

Напомним, сейчас в составе российского флота есть один авианосец — собственно «Адмирал Кузнецов». На данный момент он проходит ремонт с модернизацией.