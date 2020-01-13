Наука и технологии
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Россия построит новый авианосец на основе советского проекта
Зачем придумывать новое, если наработки уже есть?
При разработке нового российского авианосца будет использоваться конструкторская документация советского тяжёлого атомного авианесущего крейсера «Ульяновск» проекта 1143.7. В своё время его так и не достроили.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в судостроительной отрасли. Разработчики нового авианосца применят технический проект, а также документацию, по которой в конце 80-х и начале 90-х годов велась постройка «Ульяновска». Кроме того, создатели учтут опыт практической эксплуатации «Адмирала Кузнецова», в том числе его боевое применение в Сирии.
Источники также сообщили, что Военно-морской флот (ВМФ) России ещё не выдал тактико-техническое задание на новый авианосец. Работа над заданием должна завершиться в этом году. Затем оно поступит в Объединённую судостроительную корпорацию.
Напомним, сейчас в составе российского флота есть один авианосец — собственно «Адмирал Кузнецов». На данный момент он проходит ремонт с модернизацией.