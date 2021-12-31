Россия построит в Крыму новый полигон для десантников

Наука и технологии
Сегодня в 12:44
1 мин.
Россия построит в Крыму новый полигон для десантниковВ 2022 году
В Минобороны РФ рассказали, что российские военные планируют оборудовать для учений десантников новый полигон в Крыму.
Как передаёт «Интерфакс» слова представителей минобороны, в 2022 году продолжится наращивание боевого потенциала. Несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, кроме того будут оборудованы новые полигоны «Синяя Осока» в Ивановской области и «Старокрымский» в Республике Крым.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ завершило формирование в крымской Феодосии нового десантно-штурмового полка. Он входит в состав Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.
Всего в 2022 году пройдёт около 100 мероприятий подготовки органов управления, состоятся и командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ.
Источник: Интерфакс